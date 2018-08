Merkel weist Kritik an zu großer Gasabhängigkeit von Russland zurück

Tiflis (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat der Kritik einer zu großen Abhängigkeit Deutschland von russischem Gas widersprochen.

German Chancellor Angela Merkel speaks during a joint news conference with Georgian Prime Minister Mamuka Bakhtadze in Tbilisi, Georgia August 23, 2018. REUTERS/Irakli Gedenidze

“Wir sehen schon, dass wir uns nicht in Abhängigkeit bringen”, sagte Merkel am Freitag in der georgischen Hauptstadt Tiflis in einer Diskussion mit Studenten. Man beziehe Gas aus Norwegen, Großbritannien oder den Niederlanden. Parallel zum Bau der Nordstream-2-Pipeline werde der Bau eines LNG-Terminals für Flüssiggas in Deutschland vorangetrieben.

“Die Abhängigkeit wird jetzt nicht dramatisch wachsen durch Nordstream 2”, betonte die Kanzlerin. Das Projekt habe auch eine wirtschaftliche Komponente, weil es Gas aus anderen Gasfeldern aus Russland gen Westen liefern solle. Gas werde schon aus Klimaschutzgründen “über die nächsten Jahrzehnte” eine Rolle spielen, um Kohle zu ersetzen. Deutschland bestehe aber darauf, dass Ukraine weiter Transitland für russisches Gas bleiben müsse.

Hintergrund ist der Streit um den Bau der Pipeline durch russische und europäische Firmen unter Führung des russischen Gaskonzerns Gazprom. Die USA, Polen und die Ukraine lehnen die Röhre ab. Die Ukraine fürchtet vor allem den Verlust der Transitgebühren. Die USA warnen vor einer zu starken Abhängigkeit Europas von russischem Gas.