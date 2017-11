Energiekonzern RWE steigert Gewinn

Düsseldorf (Reuters) - Der Versorger RWE kommt nach den Verlusten im Zuge der Energiewende wieder in die Spur.

RWE logo in Essen, Germany, March 14, 2017. Reuters/Thilo Schmuelgen - LR1ED3E0VITBW

In den ersten neun Monaten sei der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 9,3 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro gestiegen, teilte der Konzern am Dienstag mit. Damit traf RWE in etwa die Erwartungen der Analysten. Das Unternehmen habe von einem höheren Handelsergebnis, Kostensenkungen und den besser ausgelasteten Gaskraftwerken profitiert. Unter dem Strich fuhr RWE vor allem dank der vom Bund zurückbezahlten Brennelementesteuer einen Gewinn von 2,2 Milliarden Euro ein. RWE bekräftigte die Prognosen für 2017.