RWE will Vorzugsaktien im Stammaktien wandeln

RWE logo in Essen, Germany, March 14, 2017. Reuters/Thilo Schmuelgen

Düsseldorf (Reuters) - Der Energiekonzern RWE will im kommenden Jahr die Vorzugsaktien in Stammaktien wandeln.

Der Vorstand habe beschlossen, die insgesamt 39 Millionen Vorzüge im Verhältnis 1:1 ohne Zuzahlung in stimmberechtigte Stämme zu wandeln, teilte der Essener Konzern am Donnerstag mit. Der erforderlichen Satzungsänderung müssen die jeweiligen Aktionärsversammlungen allerdings noch zustimmen, die am 3. Mai kommenden Jahres stattfinden werden.

Die Stämme notierten mit Schlusskurs vom Mittwoch um 3,01 Euro über den Vorzügen. Gegenüber dem Jahresdurchschnitt von 2016 (3,34 Euro) und 2017 (4,36 Euro) habe sich die Differenz damit deutlich verringert. Insgesamt beträgt das Grundkapital bei RWE 1,57 Milliarden Euro, das bislang eingeteilt ist in 575,7 Millionen Stämme und 39 Millionen Vorzüge.