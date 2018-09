RWE - Sprechen mit Katar nicht über deutschen LNG-Terminal

Düsseldorf (Reuters) - Der Energieversorger RWE konzentriert sich nach eigenen Angaben bei seinen Gesprächen mit Qatar Petroleum auf die Möglichkeit künftiger Gaslieferungen des Konzerns.

RWE logo in Essen, Germany, March 14, 2017. Reuters/Thilo Schmuelgen

“Wir sprechen mit Qatar Petroleum nicht über eine Beteiligung an einem LNG-Terminal in Deutschland. Wir sprechen mit Qatar Petroleum aber über Gaslieferverträge nach Deutschland”, sagte eine RWE-Sprecherin am Mittwoch. Das “Handelsblatt” hatte zuvor den Chef von Qatar Petroleum, Saad Al Kaabi, mit den Worten zitiert: “Wir sind sehr ernsthaft an einer Beteiligung an einem deutschen LNG-Terminal interessiert und reden mit Uniper und RWE.” Die Essener betonten, dass verflüssigtes Gas (LNG) grundsätzlich ein interessanter Markt für RWE sei, in dem der Konzern auch weiter wachsen wolle.