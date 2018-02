Ryanair fliegt erstmals Tegel/Düsseldorf an - Mehr Mallorca-Strecken

Berlin (Reuters) - Der irische Billigflieger Ryanair verstärkt sein Deutschland-Engagement und fliegt erstmals nach Berlin-Tegel und Düsseldorf.

Im Sommer starten und landen Ryanair-Maschinen in den beiden Metropolen, wie die Fluggesellschaft am Montag mitteilte. Dann werde es von Tegel, der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt, Nürnberg und Stuttgart Flüge nach Mallorca geben. Zudem sollen bestehende Verbindungen zwischen der beliebten Balearen-Insel und den Airports Köln und Dortmund ausgeweitet werden. Immer mehr Fluggesellschaften stoßen in die Lücke, die die Air Berlin-Pleite im vergangenen Jahr auf dem attraktiven deutschen Luftfahrtmarkt hinterlassen hat. Auch der britische Billigflieger Easyjet und die Lufthansa-Tochter Eurowings fahren ihr Angebot spürbar hoch.