Ryanair-Piloten weiten Streik auf Deutschland aus

Frankfurt (Reuters) - Mitten in der Ferienzeit machen die deutschen Ryanair-Piloten mit ihrer Streikdrohung ernst.

Markus Wahl, Vice-President of Vereinigung Cockpit (VC) union and President Martin Locher address the media during a news conference on planned Ryanair strikes in Frankfurt, Germany, August 8, 2018. REUTERS/Ralph Orlowski

Sie wollen wie ihre Kollegen in mehreren anderen europäischen Ländern am Freitag die Arbeit niederlegen, wie die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit am Mittwoch ankündigte. “Für uns ist überhaupt kein konstruktiver Wille zu erkennen, mit uns Tarifverträge abzuschließen”, begründete VC-Präsident Martin Locher auf einer Pressekonferenz in Frankfurt den Schritt. Lediglich die bestehenden Bedingungen sei Ryanair bereit festzuschreiben. “Das ist für uns absolut inakzeptabel. Aus unserer Sicht ist das ein Tarifdiktat, dafür stehen wir nicht zu Verfügung.”

Betroffen vom Streik der deutschen Piloten sind alle Verbindungen des Billigfliegers, die zwischen Freitagfrüh um 03:01 Uhr und Samstagfrüh um 02:59 Uhr aus Deutschland abfliegen sollen. Am Freitag legen auch die Ryanair-Piloten in Belgien, Irland und Schweden die Arbeit nieder. Das Unternehmen hat deshalb bereits 146 von rund 2400 geplanten Flügen in Europa gestrichen. Die niederländischen Piloten überlegen noch, ob sie sich den Streiks am Freitag anschließen. Zur Situation in Deutschland wollte sich Ryanair am Nachmittag auf einer Pressekonferenz in Frankfurt äußern. “Wir hoffen sehr, dass diese Streikmaßnahme dazu führt, dass Ryanair bereit ist, mit uns Kompromisse zu finden und in ernsthafte Verhandlungen einzutreten”, sagte Locher.

Zugleich schloss die Gewerkschaft weitere Streiks nicht aus. “Die können dann auch durchaus mal spontaner erfolgen”, erklärte Ingolf Schumacher, Vorsitzender Tarifpolitik bei der Gewerkschaft. “Ich will nicht ausschließen, dass diese noch in den Sommerferien erfolgen könnten”, sagte er zu Reuters. Es bleibe aber dabei, dass Streiks mindestens 24 Stunden vorher angekündigt würden.

“PILOTEN SIND KEINE NOMADEN”

Cockpit, bereits kampferprobt in Konflikten mit der Lufthansa, verhandelt seit mehr als einem halben Jahr mit Ryanair. Ihr Ziel ist es, erstmals einen Tarifvertrag bei Ryanair abzuschließen und eine bessere Bezahlung durchzusetzen, die sich an den deutschen Airlines, die mit Ryanair im Wettbewerb stehen, orientiert. Die Gewerkschaft fordert zudem bessere Arbeitsbedingungen. “Die Piloten sind keine Nomaden, die ihre Zelte da aufschlagen, wo Ryanair Geschäft wittert. Es muss Schluss damit sein, dass Ryanair von heute auf morgen quasi seinen Piloten sagen kann, ich versetze dich jetzt auf eine andere Station irgendwo in Europa”, sagte Schumacher.

Nach den fehlenden Fortschritten bei den Verhandlungen hatten sich in einer Urabstimmung 96 Prozent der befragten Gewerkschaftsmitglieder für einen Arbeitskampf ausgesprochen. Die Gewerkschaft hatte Ryanair eine letzte Frist bis zum vergangenen Montag gesetzt, ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen. Die Ryanair-Geschäftsführung habe sich in einem Schreiben an die Gewerkschaft aber darauf beschränkt, die aus ihrer Sicht maßgeblichen Verhandlungspositionen zu wiederholen und zusammenzufassen, erklärte Cockpit.

VERHÄRTETE FRONTEN

Erst nach massiven Druck hatte Ryanair im Dezember erstmals in seiner mehr als 30-jährigen Geschichte Gewerkschaften anerkannt. Diese beklagen schon lange eine vergleichsweise schlechte Bezahlung und Arbeitsbedingungen, was das Unternehmen zurückweist. In Deutschland beschäftigt Ryanair rund 400 Piloten, zum Teil als Selbstständige. Cockpit äußerte sich nicht dazu, wie viele davon bei der Gewerkschaft organisiert sind. Ein erster Warnstreik der deutschen Ryanair-Piloten kurz vor Weihnachten war verpufft, kein Flug fiel aus.

Der irische Konzern bekam den Zorn seiner Mitarbeiter verschiedenen Ländern zuletzt immer mehr zu spüren: Die irischen Piloten haben bereits vier Mal die Arbeit niedergelegt, ein Schlichter soll nun eine Lösung in dem verhärteten Konflikt finden. Vor rund zwei Wochen musste das Unternehmen wegen eines Streiks der Flugbegleiter in Spanien, Portugal, Italien und Belgien mehrere Hundert Flüge streichen.