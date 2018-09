Auch Verdi ruft Ryanair-Flugbegleiter zum Streik auf

Berlin (Reuters) - Auch das Kabinenpersonal von Ryanair in Deutschland beteiligt sich am europaweiten Streik gegen den Billigflieger.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi rief die Flugbegleiter dazu auf, am Freitag ganztägig die Arbeit niederzulegen. Ryanair habe auch nach vier Verhandlungsrunden keine zufriedenstellende Offerte vorgelegt, erklärte Verdi-Bundesvorstand Christine Behle am Donnerstag. “Das Angebot ist völlig unzureichend, vor allem auch, wenn man sich vor Augen führt, dass viele Beschäftigte ein kaum existenzsicherndes Einkommen haben.” Auch das Kabinenpersonal in Spanien, Belgien, den Niederlanden, Portugal und Italien will die Arbeit niederlegen, ebenso die Ryanair-Piloten in Deutschland. Der Billigflieger rechnet damit, dass europaweit rund 250 von 2400 Flügen ausfallen.

Der irische Billigflieger liegt seit Monaten im Clinch mit Gewerkschaften und musste bereits mehrere Streiks wegstecken. Verdi bemängelte, das Ryanair-Angebot enthalte “zu wenig Geld, eine lange Laufzeit über vier Jahre, die Ungleichbehandlung von Ryanair-Beschäftigten und Leiharbeitnehmern sowie die Absage Ryanairs an eine Personalvertretung”. Deshalb hätten nach der Tarifkommission auch die Beschäftigten das Angebot abgelehnt. “Die größte Low-Cost Airline Europas verweigert den Beschäftigten nach wie vor ein würdiges Einkommen und eine angstfreie Unternehmenskultur.”

Verdi fordert für die rund 1000 Kabinenbeschäftigten bei Ryanair in Deutschland unter anderem deutlich mehr Geld, die Einführung eines Basisgehaltes für alle Flugbegleiter, eine Mindeststundengarantie, einen Ausgleich bei Verspätungen und die Einrichtung einer betrieblichen Interessenvertretung.

Bereits in der Nacht zu Donnerstag hatten die Piloten aus Deutschland ihre Streikbeteiligung erklärt. Sie wollen ab Freitagmorgen gegen drei Uhr die Arbeit für 24 Stunden niederlegen. Man habe sich noch nicht einigen können, “was wir schlichten wollen, wie wir schlichten wollen und wer geeigneter Schlichter sein könnte”, erklärte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit. Ryanair kritisierte die Arbeitnehmervertreter und will europaweit die Tarifkonflikte bis Jahresende abgeschlossen haben. “Streiks sind schlecht, und wir hassen es, deswegen Flugstreichungen zu haben”, sagte Ryanair-Marketingchef Kenny Jacobs zu Reuters. Der Arbeitskampf belaste die Geschäfte. Jacobs gab sich aber zuversichtlich, dass am Freitag knapp 90 Prozent der üblichen Flüge stattfinden könnten.