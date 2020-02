Südafrika hofft auf deutsche Hilfe für Umbau der Energieversorgung

German Chancellor Angela Merkel reacts with South Africa's President Cyril Ramaphosa, during a media briefing at the Union Buildings in Pretoria, South Africa February 6, 2020. REUTERS/Siphiwe Sibeko

Pretoria (Reuters) - Südafrika möchte deutsche Hilfe beim Aufbau einer verlässlichen Energieversorgung.

Sein Land beziehe derzeit vor allem Strom aus Kohlekraftwerken, sagte der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa bei einer Pressekonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel am Donnerstag in Pretoria. Man hoffe, von deutscher Erfahrung beim Übergang von Kohle zu anderen Energieträgern zu profitieren. Er kündigte an, dass künftig in Südafrika auch Unternehmen und Gemeinden selbst Strom produzieren können. Südafrika leidet unter häufigen täglichen Stromausfällen. Rund 90 Prozent des Stroms werden aus Kohle produziert.

Merkel, die von einer Wirtschaftsdelegation begleitet wird, bot Hilfe bei Umstieg auf Erneuerbare Energien oder “auf moderne Gaskraftwerke” an. Die Bundesregierung hatte 2017 die staatliche Förderung des Baus, aber auch der Modernisierung von Kohlekraftwerken gestoppt. Umweltschutzbewegungen kritisieren die Beteiligung von Unternehmen am Bau der Meiler.

Südafrika ist mit einem Handelsvolumen von rund 17 Milliarden Euro der wichtigste Wirtschaftspartner Deutschlands in Afrika. Sie kündigte verstärkte Hilfe für den Ausbau der beruflichen Bildung in dem Land an, in dem rund 600 deutsche Unternehmen aktiv sind. Merkel wird nach Südafrika auch Angola besuchen.