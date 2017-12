Steinhoff zieht Bilanz 2016 zurück - Zahlen nicht mehr zuverlässig

Bangalore (Reuters) - Der wegen möglicher Bilanzfälschungen unter Druck geratene Poco-Mutterkonzern Steinhoff wird seine Geschäftszahlen für das vergangene Jahr korrigieren.

Die Zahlen für 2016 seien nicht mehr zuverlässig, teilte die Nummer zwei im weltweiten Möbelhandel hinter Ikea am Mittwoch mit. Gegen Steinhoff laufen in Deutschland bereits seit zwei Jahren Ermittlungen wegen möglicher Bilanzfälschungen. Wegen der Vorwürfe hatte der Konzern zuletzt die Veröffentlichung von Geschäftszahlen verschoben. Laut der bisherigen Bilanz 2016 steht das Unternehmen mit insgesamt über 16 Milliarden Euro bei Banken in der Kreide.