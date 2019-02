Südzucker-Aufsichtsrat stimmt Umbau zu - 5 Fabriken werden geschlossen

Frankfurt (Reuters) - Südzucker will im Rahmen seiner Restrukturierung fünf Fabriken schließen.

Nachdem der Aufsichtsrat zugestimmt habe, würden nach der Zuckerrübenkampagne 2019 die Standorte Brottewitz und Warburg in Deutschland und die Werke Cagny und Eppeville der französischen Tochtergesellschaft Saint Louis Sucre geschlossen, teilte der Konzern am Montag mit. Das polnische Werk Strzyzow werde bereits früher geschlossen. “Daneben ist die weitere Reduzierung der Verwaltungskosten in Belgien, Deutschland, Frankreich und Polen geplant”, hieß es.

Südzucker hatte den Umbau, bei dem bis zu 100 Millionen Euro jährlich eingespart werden sollen, im Januar angekündigt, Details aber damals offengelassen. Nun teilte der Konzern mit, die Restrukturierungsaufwendungen könnten insgesamt 180 bis 220 Millionen Euro betragen. Die finanziellen Auswirkungen für das Geschäftsjahr 2018/19 seien noch nicht klar, hier könnten sich auch mögliche Abschreibungen auf übernommene Firmenwerte auswirken.