Sachsens SPD-Chef kritisiert Regierungschef nach Pegida-Vorfall

Berlin (Reuters) - Die Vorfälle um die Festsetzung eines ZDF-Filmteams am Rande einer Pegida-Demonstration belasten die schwarz-rote Koalition in Sachsen.

People take part in a protest against German Chancellor Angela Merkel as she visits the state parliament in Dresden, Germany August 16, 2018. REUTERS/Oliver Denzer

Der SPD-Landesvorsitzende und Vize-Ministerpräsident Martin Dulig forderte am Freitag Konsequenzen und griff Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU frontal an. Der christdemokratische Koalitionspartner trage eine Mitschuld für eine jahrelange “Verharmlosung von bestimmten rechten Tendenzen in Sachsen”, sagte Dulig in der ARD. Nun sei man mit den Auswirkungen dessen konfrontiert. “Wir haben ein Problem in Sachsen”, konstatierte der stellvertretende Regierungschef.

Dulig griff Kretschmer direkt an, der nach dem Vorfall in Dresden der Polizei via Twitter die “Ordnungsmäßigkeit” ihres Einsatzes bescheinigt hatte, durch den das ZDF-Team vorübergehend an seiner Arbeit gehindert worden war. “Ich habe mich (...) sehr geärgert”, sagte Dulig zum Tweet von Kretschmer. Nun sei eine Versachlichung der Debatte nötig. Man dürfe nicht das ganze Land Sachsen für diese Vorgänge in Haftung nehmen. Dulig forderte dienstrechtliche Konsequenzen für den Mitarbeiter des Landeskriminalamtes, der in seiner Freizeit an der Pegida-Veranstaltung teilgenommen und mit seinen Ausfällen den Eklat ausgelöst hatte. Man müsse überprüfen, inwieweit arbeitsrechtliche Konsequenzen zu ziehen seien. Er wolle sich gar nicht vorstellen, dass “solche Leute an sensible Daten kommen, dass sie diesen Staat vertreten”.

Der Mann mit einem Hut in Deutschlandfarben hatte sich bei der Pegida-Kundgebung einem ZDF-Team in den Weg gestellt und einen Stopp der Filmaufnahmen gefordert. Daraufhin kontrollierte die Polizei das ZDF-Team und hinderte es rund 45 Minuten daran weiterzuarbeiten. Ihr wurde deshalb Behinderung der Pressefreiheit vorgeworfen. Der Vorfall hatte auch Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einem Besuch in Tiflis veranlasst, den hohen Rang der Pressefreiheit zu betonen.