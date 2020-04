Christian Klein bleibt SAP CEO, Jennifer Morgan verlässt Unternehmen

SAP SE co-CEO Christian Klein attends the company's annual results press conference in Walldorf, Germany, January 28, 2020. REUTERS/Ralph Orlowski

(Reuters) - Bei Europas wertvollstem Technologiekonzern SAP wird Co-Chef Christian Klein den Konzern alleine weiterführen.

Seine Co-CEO Jennifer Morgan habe sich mit dem Aufsichtsrat einvernehmlich darauf verständigt, das Unternehmen zum 30. April zu verlassen, teilte der Walldorfer DAX-Konzern am späten Montagabend mit. “Ich danke Jennifer für ihr Engagement an der Spitze von SAP, insbesondere dafür, was sie für das Unternehmen, unsere Mitarbeiter und Kunden getan hat”, sagte Professor Hasso Plattner, Vorsitzender des Aufsichtsrats der SAP. “Dieser Übergang fällt in eine Zeit weltweit großer Unsicherheit. Aber ich habe volles Vertrauen in Christian Kleins unternehmerische Vision und Fähigkeiten, SAP auf dem Weg zu anhaltendem profitablen Wachstum, Innovation und Kundenerfolg weiter voranzubringen.” Zur Begründung sich vom Modell einer Doppelspitze abzuwenden und zu einem alleinigen Vorstandsprecher zurückzukehren, führt das Softwareunternehmen an, dass die Entscheidung früher als geplant gefallen sei, um in der Corona-Krise eine eindeutige Führungsverantwortung sicherzustellen.

Morgan kam 2004 zu SAP, sie wurde im Oktober 2019 zusammen mit Klein zum Co-CEO ernannt. Seit 2017 gehörte sie dem SAP-Vorstand an.