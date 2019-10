SAP-Führungswechsel schon länger vorbereitet

Hasso Plattner, Chairman of the Supervisory Board of SAP attends the company's annual general meeting in Mannheim, Germany, May 15, 2019. REUTERS/Ralph Orlowski

Frankfurt (Reuters) - Der überraschende Rücktritt von SAP-Chef Bill McDermott war nach Darstellung der Führungsspitze von langer Hand vorbereitet.

Er habe mit McDermott vor mehr als einem Jahr erstmals über eine Nachfolgeregelung gesprochen, erklärte Aufsichtsratschef Hasso Plattner in einer E-Mail an die Mitarbeiter, die Reuters am Freitag vorlag. Dann seien die ersten Schritte eingeleitet worden, um Jennifer Morgan und Christian Klein in neuen Führungspositionen auf ihre Aufgabe als neue Chefs vorzubereiten. McDermott erklärte seinerseits in einem Schreiben an die Beschäftigten, er habe Plattner im vergangenen Jahr darüber informiert, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wolle. Nach 17 Jahren bei SAP sei es Zeit, etwas Neues zu machen. “Mit der Zustimmung des Aufsichtsrates nahmen wir Veränderungen vor, damit die Führungskräfte ihre Aufgaben erweitern und neue Bereiche unseres Unternehmens kennenlernen konnten.”

Klein war als Chef des operativen Geschäfts schon zum 1. Januar 2018 in den SAP-Vorstand befördert worden und übernahm Anfang des Jahres die Zuständigkeit für das SAP-Kernsoftwareprodukt S/4Hana. Morgan übernahm im April dieses Jahres die Leitung des zukunftsträchtigen Cloud-Geschäfts, nachdem der als Kronprinz gehandelte Robert Enslin nach 27 Jahren den Walldorfer Softwarekonzern überraschend verlassen hatte. Kurz zuvor hatte Technikchef Bernd Leukert SAP den Rücken gekehrt.

Das neue Führungsteam erklärte in einer E-Mail an die Beschäftigten, sie hätten Anfang dieser Woche erfahren, dass sie McDermotts Nachfolge antreten sollen. Dieser habe den Zeitpunkt des Wechsels damit begründet, er wolle das Zepter an die nächste Generation abgeben, während das Unternehmen in einer starken Position sein. McDermott habe entschieden, das besser gleich umzusetzen statt noch bis zum üblichen Zeitpunkt Anfang nächsten Jahres zu warten.