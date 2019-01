Finanzchef - Letztlich könnten 4400 Mitarbeiter SAP verlassen

SAP SE CFO Luka Mucic attends the company's annual results press conference in Walldorf, Germany, January 24, 2017. REUTERS/Ralph Orlowski

Walldorf (Reuters) - Der Softwareriese SAP geht davon aus, dass im Rahmen des neuen Restrukturierungsprogramms Tausende Mitarbeiter die Abfindungsangebote annehmen.

“Wenn unsere Prognosen stimmen, reden wir von 4400 Beschäftigten”, sagte SAP-Finanzchef Luka Mucic am Dienstag auf der Bilanzpressekonferenz des Walldorfer Dax-Konzerns. Deutschland-Personalchef Cawa Younosi zufolge könnten in der Bundesrepublik bis zu 1200 Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Trotzdem rechnet Mucic damit, dass der Firmensitz in Walldorf am Jahresende mehr Beschäftigte zählt als aktuell. SAP hat in der Vergangenheit bereits mehrmals mit attraktiven Ausstiegsangeboten die Belegschaft umgebaut.

Es gehe darum, SAP wettbewerbsfähiger zu machen, sagte Firmenchef Bill McDermott, nicht darum, zu sparen. Alle Gelder würden “reinvestiert”. Im Jahresverlauf werde SAP trotz des Restrukturierungsprogramms die Marke von 100.000 Mitarbeitern überschreiten. Zum Jahresende waren 96.500 Leute für den Konzern tätig.