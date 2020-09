Afrikanische Schweinepest erreicht Deutschland

German Minister for Food and Agriculture Julia Kloeckner addresses the media during a news conference in Berlin, Germany September 10, 2020. REUTERS/Michele Tantussi

Berlin (Reuters) - Die für Haus- und Wildschweine hochansteckende und meist tödliche Afrikanische Schweinepest hat Deutschland erreicht.

Ein in Brandenburg im Spree-Neiße-Kreis südöstlich von Berlin aufgefundenes totes Wildschwein war mit dem Virus infiziert, wie Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) am Donnerstag in Berlin mitteilte. Für Menschen gilt die Tierseuche als ungefährlich. Sie trifft aber Deutschland als einen der größten Schweinefleisch-Exporteure der Welt. Südkorea verhängte ein sofortiges Importverbot für deutsches Schweinefleisch, Deutschlands größter Abnehmer - China - könnte mit einem solchen Schritt folgen. “Wir sind mit China im Gespräch”, sagte Klöckner, die sich aber noch nicht zu Exportauswirkungen in Drittstaaten äußern wollte. “Wir sind in höchster Alarmbereitschaft”, sagte die niedersächsische Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast.

Im Jahr 2019 wurden aus Deutschland laut Statistikamt rund 2,4 Millionen Tonnen Schweinefleisch exportiert. Davon gingen rund 1,9 Millionen Tonnen in EU-Länder. “Der Handel innerhalb Europas kann weitgehend aufrechterhalten werden”, sagte Klöckner. Einschränkungen werde es nur für Schweinehalter geben, die in einem Restriktionsgebiet liegen, das von der Landesregierung in Brandenburg noch festzulegen sei. Kein Schweinefleisch dürfe dieses Gebiet verlassen. Es werde nun intensiv nach weiteren Wildschwein-Kadavern gesucht, um das Ausmaß der Seuche festzustellen.

Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) hatte in der Nacht drei Proben des toten Wildschweins untersucht. Alle seien eindeutig positiv gewesen, sagte FLI-Chef Thomas Mettenleiter. Der Seuchenfall könnte nach seinen Worten mit dem Ausbruch der Schweinepest in Westpolen zusammenhängen. “Es bleibt jetzt zu analysieren, ob das ein Einzelfall ist, ob sich die Seuche schon ausgebreitet hat.” Das tote Tier sei schon stark verwest gewesen und habe dort “sicherlich schon einige Zeit” gelegen.

WILDSCHWEINFREIE ZONE

Mettenleiter verwies darauf, dass es auch anderen Ländern gelungen sei, wieder seuchenfrei zu werden. Tschechien und Belgien hätten es 2017/2018 “geschafft, mit sehr rigorosen, konsequenten Maßnahmen die Seuche wieder zu tilgen”. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, forderte deshalb eine konsequente Bejagung von Schwarzwild und einen stabilen Zaun. “Wir brauchen zwingend eine wildschweinfreie Zone an der polnischen Grenze”, sagte er. Reisende dürften Wurstbrote und andere Essensreste nicht unachtsam wegwerfen, weil das Virus darin überleben könne.

Niedersachsens Agrarministerin sprach von einer schlechten Nachricht für die Schweine haltenden Betriebe. Man sei vorbereitet auf eine mögliche Ausbreitung auch nach Niedersachsen und sensibilisiere nun Schweinehalter, Jäger, Viehhändler und Transportunternehmen. “Für den Fall, dass sich die Schweinepest weiter nach Westen ausweiten sollte, ist Nordrhein-Westfalen gut aufgestellt und sofort einsatzfähig”, sagte auch die nordrhein-westfälische Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser. Seit Monaten tage unter Koordination des Ministeriums eine eingerichtete Arbeitsgruppe. Beide Bundesländer verfügen über größere Schweinefleisch-Produzenten.

Die brandenburgische Landesgesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) teilte in Potsdam mit, dass der erste Fall der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland zwei Landkreise in Brandenburg und das benachbarte Polen betreffe. Rund um den Fundort des toten und infizierten Wildschweins in der Gemeinde Schenkendöbern werde ein vorläufiges gefährdetes Gebiet mit einem Radius von mindestens 15 Kilometern festgelegt, sagte sie. Dies betreffe die Landkreise Spree-Neiße und Oder-Spree wie auch das polnische Grenzgebiet auf dem anderen Ufer der Oder.