Agrarministerium - Keine Schweinefleisch-Export in meisten Nicht-EU-Staaten

Farmer Christian Killer talks to his pigs in their enclosure at the pig farm in Alling, Germany, February 15, 2019. REUTERS/Michaela Rehle

Berlin (Reuters) - Aus Deutschland kann derzeit nach Angaben einer Sprecherin des Bundeslandwirtschaftsministerium kein Schweinefleisch mehr in die meisten Nicht-EU-Länder exportiert werden.

Denn gegenwärtig könnten keine Zertifikate ausgestellt werden, dass das Schweinefleisch frei von der Afrikanischen Schweinepest sei, sagte die Sprecherin am Montag in Berlin. Deshalb gebe es nicht nur ein Importverbot Chinas, Japans und Südkoreas, sondern auch einen faktischen Exportstopp. Allerdings seien EU-Staaten nicht betroffen, weil innerhalb der EU ein Regionenprinzip akzeptiert werde. Das heißt, dass nur Schweinefleisch aus Regionen von einem Exportverbot betroffen ist, in denen die sogenannte Afrikanische Schweinepest auch aufgetreten ist wie vergangene Woche in Brandenburg. Es gebe derzeit sehr harte Verhandlungen mit Ländern wie China, ebenfalls dieses Regionalkonzept zu akzeptieren und nicht die Exporte aus einem ganzen Land zu sperren. In Deutschland sei bisher kein weiterer Fall der afrikanischen Schweinepest aufgetaucht.