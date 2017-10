Polizeigewerkschaft - BKA muss zentral für Gefährder zuständig sein

Berlin (Reuters) - Als Konsequenz aus dem Fall des Attentäters Anis Amri fordert die Deutsche Polizeigewerkschaft, dass das Bundeskriminalamt (BKA) künftig zentral für alle islamistischen Gefährder zuständig ist.

Holger Muench, Chief Commissioner of Germany's Bundeskriminalamt (BKA) Federal Crime Office speaks during a media day in Wiesbaden, Germany, July 27, 2016. REUTERS/Ralph Orlowski

“Wir brauchen endlich eine zentrale Zuständigkeit, wenn es um terroristische Bedrohungen geht. Sobald jemand als Gefährder eingestuft wird, sollte das BKA als bundesweit agierende Ermittlungsbehörde die Federführung übernehmen”, sagte Gewerkschaftschef Rainer Wendt der Zeitung “Welt am Sonntag”. Erst die unklare Verantwortlichkeit aufgrund der föderalen Strukturen habe den Fall Amri möglich gemacht.

Amri hatte am 19. Dezember einen Laster in den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gelenkt und zwölf Menschen getötet. Er wurde schließlich bei einem Polizeieinsatz in Mailand erschossen. Amri gab nach seiner Einreise in Deutschland im Juli 2015 in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen bei Asylbehörden mehrmals falsche Namen an, handelte in Berlin mit Drogen und wurde dort parallel als gefährlich eingestuft.

Das BKA beziffert die Zahl islamistischer Gefährder derzeit auf 705, wie die Zeitung berichtete. Für sie sind in erster Linie die Bundesländer zuständig.