Merkel - Deutschland für ausländische Studenten weitgehend sicher

Amman (Reuters) - Deutschland ist für ausländische Studenten nach Einschätzung von Bundeskanzlerin Angela Merkel nach wie vor ein weitgehend sicheres Land.

German Chancellor Angela Merkel reviews an honour guard upon her arrival to meet Jordan's King Abdullah II at the Royal Palace in Amman, Jordan, June 21, 2018. REUTERS/Muhammad Hamed

“Ich glaube, im Großen und Ganzen müssen Sie keine Angst haben”, antwortete Merkel am Donnerstag in der jordanischen Hauptstadt Amman auf die Frage einer Studentin, ob sie noch ohne Sorge in Deutschland studieren könne. Die Studentin hatte auf Berichte über fremdenfeindliche Übergriffe in Deutschland sowie die AfD verwiesen. Es gebe leider kriminelle Vorfälle in beide Richtungen, sagte Merkel - also Übergriffe auf Flüchtlinge, aber auch Angriffe von Flüchtlingen etwa auf Frauen. Dies bewirke umgekehrt bei einigen Menschen in Deutschland auch Angst etwa vor jungen arabischen Männern.

Die AfD sei in den Debatten über den Euro und die Aufnahme einer hohen Zahl von Flüchtlingen 2015 entstanden, sagte Merkel auf mehrere Fragen von Studenten der GJU-Universität in Amman. Einige Menschen in Deutschland fänden, dass die Probleme nicht gelöst seien. Es gehe dabei um sehr grundlegende Fragen. Sie selbst glaube, dass man 2015 in einer Ausnahmesituation wegen des syrischen Bürgerkrieges humanitär helfen musste. “Ich bin auf der Seite derer – und das ist glücklicherweise die Mehrheit –, die die Situation ordnen und steuern wollen”, fügte die Kanzlerin hinzu. “Im Großen und Ganzen brauchen Sie keine Sorgen zu haben”, sagte sie den zum größten Teil naturwissenschaftlichen und technischen Studenten, die innerhalb ihres Studium an der GJU ein Jahr in Deutschland studieren und Praktika machen müssen.