Gehalt von Siemens-Chef Kaeser stagniert bei knapp 7 Mio Euro

Siemens CEO Joe Kaeser attends the company's annual news conference in Munich, Germany, November 8, 2018. REUTERS/Michael Dalder

München (Reuters) - Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser hat im vergangenen Geschäftsjahr knapp sieben Millionen Euro verdient.

Wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht, lag die Gesamtvergütung des 61-Jährigen bei 6,96 Millionen Euro. Für das Jahr davor hatte ihm Siemens 6,97 Millionen zugebilligt. Der Versorgungsaufwand - also vor allem Pensionszusagen - sind in dem Betrag nicht inbegriffen. Auf Kaesers Gehalts- und Betriebsrentenkonten landeten im vergangenen Geschäftsjahr (per Ende September) 9,60 Millionen Euro, 2016/17 waren es noch 10,84 Millionen. In dieser Zuflussrechnung sind unter anderem auch die aufgeschobenen langfristigen Boni enthalten, die erst mit vier Jahren Verzögerung ausbezahlt werden, wenn sich erkennen lässt, wie nachhaltig die damit belohnten Geschäftserfolge sind.

Insgesamt lag die Gesamtvergütung der acht Siemens-Vorstände 2017/18 bei 31,7 Millionen Euro, das waren sechs Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Barvergütung fiel mit 21,9 Millionen Euro deutlich höher aus, zulasten der aktienbasierten Boni.