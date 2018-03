Siemens Healthineers legen bei Börsendebüt vier Prozent zu

Frankfurt, 16. Mrz (Reuters) - Die Aktien der Medizintechnik-Tochter von Siemens sind mit Kursgewinnen in ihren ersten Börsentag gestartet. Der erste Kurs für die Papiere von Healthineers wurde am Freitag mit 29,10 Euro festgestellt, vier Prozent über dem Ausgabepreis von 28 Euro. Danach kletterten die Aktien weiter bis auf 29,30 Euro. Sie waren knapp unterhalb der Mitte der Zeichnungsspanne zugeteilt worden. Die Emission sei mehrfach überzeichnet gewesen, sagte ein Healthineers-Sprecher. (Reporter: Hans Seidenstücker Geschrieben von Alexander Hübner, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles