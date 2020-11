Kaeser übergibt Siemens fast besenrein an neuen Hausherrn

München (Reuters) - Siemens-Chef Joe Kaeser übergibt den Münchner Technologiekonzern nur leicht angeknackst von der Corona-Krise an seinen Nachfolger Roland Busch: Umsatz und operativer Gewinn lagen im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 (Ende September) knapp unter Vorjahr, dank einiger Sondereffekte aus der Abspaltung des defizitären Energietechnik-Geschäfts.

German engineering group Siemens CEO Joe Kaeser reacts as he attends a news conference prior to the annual general meeting in Munich, Germany February 5, 2020. REUTERS/Andreas Gebert