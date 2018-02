Software AG holt sich neuen Firmenchef von IBM

Berlin (Reuters) - Der neue Chef der Software AG kommt vom US-Konzern IBM.

Sanjay Brahmawar wird zum 1. August die Nachfolge des langjährigen Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Streibich übernehmen, teilte Deutschlands zweitgrößter Softwarekonzern nach SAP am Mittwochabend mit. Streibich, der 15 Jahre an der Spitze des Darmstädter Unternehmens stand, geht in Ruhestand. Der 47-jährige Brahmawar ist derzeit Geschäftsführer bei IBM Watson Internet of Things in München. Zuvor arbeitete der in Indien geborene Belgier unter anderem für den Konzern in London.