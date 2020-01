WDHLG-Schwächelndes Cloud-Geschäft belastet Bilanz von Software AG

(Technische Wiederholung)

Frankfurt, 29. Jan (Reuters) - Ein enttäuschendes Cloud-Geschäft verdunkelt die Geschäftsaussichten der Software AG. Der von dem Darmstädter Unternehmen am Mittwoch vorgestellte Ausblick für diesen Bereich blieb hinter den Markterwartungen zurück. Gleichzeitig drückten die Kosten für den Konzernumbau auf die Gewinne. Die Aktie brach daraufhin ein.

Im laufenden Jahr werde der Auftragseingang im Cloud-Geschäft um 40 bis 60 Prozent wachsen, teilte der Software-Anbieter mit. In den vergangenen zwölf Monaten habe das Plus bei 38 Prozent gelegen. Ein Börsianer bezeichnete die Entwicklung dieser Sparte als schockierend. Investoren hätten für beide Jahre mit einem Vielfachen davon gerechnet. “Das ‘Zukunftsgeschäft’ steckt weiter in Schwierigkeiten.” Es sei fraglich, ob die Software AG die hochgesteckten Ziele erreichen könne. Bei der operativen Gewinnmarge im Gesamtkonzern prognostiziert die Firma für 2020 einen Rückgang auf 20 bis 22 von 29,2 Prozent im vergangenen Jahr. Marktteilnehmer hätten im Schnitt bislang mit 25,9 Prozent gerechnet, schrieb Analyst Knut Woller von der Baader Helvea Bank.

Im Geschäftsjahr 2019 steigerte die Software AG den Umsatz um drei Prozent auf 890,6 Millionen Euro, der Betriebsgewinn schrumpfte dagegen um sieben Prozent auf 214,8 Millionen Euro. Gleichzeitig kündigte Firmenchef Sanjay Brahmawar verstärkte Investitionen in die Umwandlung des Geschäfts weg vom Lizenzverkauf hin zu Mietsoftware in der Cloud an.

Als Reaktion auf die Zahlen brachen die Aktien der Software AG im MDax um mehr als 13 Prozent ein und steuerten auf den größten Tagesverlust seit fünfeinhalb Jahren zu. Mit 28,50 Euro waren sie so billig wie zuletzt vor drei Monaten.