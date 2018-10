Neuer Chef von Software AG will im Februar neue Strategie vorstellen

Berlin (Reuters) - Der neue Chef der Software AG, Sanjay Brahmawar, stellt die Strategie von Deutschlands zweitgrößtem Softwarekonzern nach SAP auf den Prüfstand.

Die Ergebnisse des Projektes Helix werde er im Februar vorstellen, kündigte Brahmawar am Freitag an. Veränderungen könnten auch einher mit Zukäufen gehen. Interessant seien beispielsweise ergänzende Übernahmen im Bereich Datenspeicherung. Der frühere Geschäftsführer von IBM Watson Internet of Things hat im August das Zepter vom langjährigen Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Streibich übernommen. Er gehe davon aus, dass der Software AG ein “positiver Übergang” ins 50. Jahr der Firmengeschichte gelinge.

Mit den Zahlen fürs dritte Quartal sorgte das Darmstädter Softwarehaus bei Anlegern für Freude. Zwischenzeitlich stiegen die Titel um 5,2 Prozent auf 40,10 Euro und waren damit größter Gewinner im MDax. “Die Erwartungen wurden übertroffen, alle sind zufrieden und wollen die Aktien haben”, sagte ein Händler. Credit Suisse sprach von soliden Geschäften bei der Software AG.

Von Juli bis September profitierte das Unternehmen von steigenden Lizenzeinnahmen im Datenbankgeschäft (Adabas) wie auch bei Integrationssoftware- und diensten (Digital Business Platform DBP). Zum anderen sprang die Nachfrage nach den neuen Cloudangeboten und Technologien für das Internet der Dinge (IoT) in die Höhe. Hier kam Software AG auf ein Plus von 111 Prozent. Insgesamt legte der Konzernumsatz währungsbereinigt um sieben Prozent auf fast 209 Millionen Euro zu. Das Betriebsergebnis (Ebit) kletterte um acht Prozent auf 54,5 Prozent. “Wir sind zuversichtlich, die Ziele im Gesamtjahr zu erreichen”, sagte Brahmawar.