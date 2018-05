Merkel macht sich für bessere Bezahlung im Sozialbereich stark

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich für mehr Wertschätzung und eine bessere Bezahlung von Erzieherinnen und Erziehern sowie Beschäftigten in anderen sozialen Berufen ausgesprochen.

German Chancellor Angela Merkel knocks at the door as she enters a room at the City Kindergarten in Berlin, Germany June 21, 2016 during the "Tag der kleinen Forscher" (little explorer day). REUTERS/Michael Kappeler/POOL

“Da gibt es in gewisser Weise ein systemisches Problem”, sagte sie am Montag bei einem Besuch in der Jane-Addams-Schule, Oberstufenzentrum für Sozialwesen, in Berlin. Es sei richtig, dass sich Wertschätzung auch in der Bezahlung ausdrücken müsse. Gute Bezahlung sollte es nicht nur geben, wenn man studiert habe. Auch in anderen Bereichen müsse sie vernünftig gestaltet werden. Zwar sei das in erster Linie eine Sache von Tarifverhandlungen. Man müsse aber den Kommunen und Ländern die Möglichkeit geben, dass es in diesen Bereichen “auch langsam und vernünftig nach oben geht”. Sonst werde kaum einer diese Berufe ergreifen. Merkel sprach die Erziehungsberufe an, aber auch die Heilberufe und benachbarte Berufsgruppen. Darüber hinaus gelte es, die Bezahlung in den einzelnen Bundesländern vernünftig anzugleichen. Dass es da zum Teil große Unterschiede gebe, “das ist auch nicht in Ordnung”, sagte sie. Insgesamt sehe sie aber Anzeichen für eine bessere Entwicklung. “Ich glaube, wir sind da in einem Prozess, in dem das Bewusstsein steigt.” Am Ziel allerdings sei man noch nicht angekommen.

Bei dem Besuch in der Berliner Schule wurde die Kanzlerin mit Transparenten und Spruchbändern begrüßt, auf denen eine bessere Bezahlung für soziale Berufe gefordert wurde.