Siemens Gamesa will Verluste hinter sich lassen

Düsseldorf (Reuters) - Der Windturbinen-Hersteller Siemens Gamesa setzt nach einem Verlustjahr angesichts voller Auftragsbücher und eines Sparkurses auf bessere Geschäfte.

Das Unternehmen habe die Weichen in Richtung profitablen Wachstums gestellt, sagte der neue Siemens-Gamesa-Chef Andreas Nauen am Donnerstag. Helfen könnte dem Unternehmen dabei auch ein Wahlsieg von Joe Biden in den USA. Dieser stehe der Windkraft deutlich aufgeschlossener gegenüber als Präsident Donald Trump. In Deutschland will Siemens Gamesa zudem den Marktanteil bei Windanlagen an Land (Onshore) von derzeit rund einem Prozent deutlich ausbauen. Die aktuelle Position sei “nicht akzeptabel”.

Der Windanlagenbauer war im Geschäftsjahr 2019/20 tief in die Verlustzone gerutscht. “Es war ein sehr schweres Jahr, mit dem wir nicht zufrieden seien können”, bilanzierte Nauen, der im Juni das Ruder bei Siemens Gamesa übernommen hatte. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise und auch hausgemachte Probleme machten dem Unternehmen zu schaffen. Das Minus lag per Ende September netto bei 918 Millionen Euro. Der operative Verlust (Ebit vor Abschreibungen und Restrukturierungskosten) erreichte mit 233 Millionen Euro aber die bereits gestutzten Erwartungen, obwohl der Umsatz mit 9,48 Milliarden Euro knapp unter der prognostizierten Spanne (9,5 bis 10,5 Milliarden) lag. Dabei hat der Konzern insgesamt Aufträge mit einem Volumen von rund 30 Milliarden Euro in den Büchern.

Für 2020/21 geht die Tochter von Siemens Energy von einem Umsatz zwischen 10,2 und 11,2 Milliarden Euro und einer operativen Rendite von drei bis fünf (2019/20: minus 2,5) Prozent aus. 2023 soll die Marge dann zwischen acht und zehn Prozent landen.