Sparkassen steigern Kreditneugeschäft im Halbjahr deutlich

Berlin (Reuters) - Die gute Konjunktur schiebt das Kreditgeschäft der deutschen Sparkassen spürbar an.

A Sparkasse bank sign is pictured in Ulm, Germany, April 6, 2017. REUTERS/Michaela Rehle

Die 385 Institute sagten im ersten Halbjahr insgesamt neue Darlehen über 77,9 Milliarden Euro zu und damit vier Prozent mehr als vor Jahresfrist, wie der Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) am Donnerstag mitteilte. Im Geschäft mit Unternehmen und Selbstständigen gab es ein Plus von knapp sechs Prozent auf 43,4 Milliarden Euro, während an Privatpersonen neue Kredite über 30,8 Milliarden Euro (+3,1 Prozent) zugesagt wurden. Für Schwung sorgte erneut der Immobilienboom: So stieg das Neugeschäft im privaten Wohnungsbau um 3,4 Prozent. Der gesamte Kreditbestand kletterte um rund zwei Prozent auf gut 808 Milliarden Euro.

Der Wertpapiernettoabsatz stieg im ersten Halbjahr kräftig um knapp 60 Prozent auf 8,3 Milliarden Euro. Insbesondere das Geschäft mit Investmentfonds entwickelte sich laut DSGV positiv.