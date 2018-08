Ost-Sparkassen trotz boomendem Kreditgeschäft mit weniger Gewinn

Berlin (Reuters) - Trotz eines Kreditgeschäfts auf Rekordniveau erwarten die ostdeutschen Sparkassen 2018 weniger Gewinn.

A Sparkasse bank sign is pictured in Ulm, Germany, April 6, 2017. REUTERS/Michaela Rehle

Das Vorsteuerergebnis der 45 Institute dürfte zum Vorjahr um 13,5 Prozent auf 516 Millionen Euro sinken, erklärte der Verband OSV zur Vorlage der Halbjahres-Bilanz am Dienstag in Berlin. Grund sei vor allem die Niedrigzinsphase. So dürfte der Zinsüberschuss als wichtigste Ertragsquelle der Sparkassen um fünf Prozent sinken, während der Provisionsüberschuss weitgehend stabil bleibe. Seit einigen Jahren habe man viele negative Effekte bremsen können, sagte OSV-Präsident Michael Ermrich. “Aber ewig lässt sich deren Wirkung nicht kompensieren.” Dennoch blieben die OSV-Institute in der Spitzengruppe der Sparkassen-Familie.

Im ersten Halbjahr kletterte das Kreditvolumen um 3,3 Prozent auf 55,2 Milliarden Euro. Die Einlagen stiegen um 1,8 Milliarden Euro auf den Rekordwert von 100,6 Milliarden Euro.

Im Gerangel um Ermrichs Nachfolge an der Spitze des Ostdeutschen Sparkassenverbands (OSV) zeichnet sich noch keine Lösung ab. Im Rennen liegen der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) und der Bautzener Landrat Michael Harig (CDU). Zieht keiner der Kandidaten zurück, droht eine unübliche Kampfabstimmung. Ermrich zeigte sich aber zuversichtlich, dass es bis zur Verbandsversammlung im Oktober eine Lösung gebe. Auf die Frage, ob er trotz des Mitte 2019 anstehenden Ruhestands notfalls für eine weitere Amtszeit bereit sei, sagte der 65-Jährige: “Die Frage stellt sich nicht.”