Scholz - Sparkassen und Landesbanken müssen sich fit für Zukunft machen

Hamburg (Reuters) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz ruft die öffentlich-rechtlichen Banken dazu auf, sich für den Branchenwandel zu rüsten.

Der Druck auf die Margen durch Digitalisierung und anhaltend niedrige Zinsen habe zu einer Marktbereinigung nicht nur im deutschen Bankenmarkt geführt, sagte Scholz am Donnerstag beim Deutschen Sparkassentag in Hamburg laut Redetext. Dies gelte auch für Sparkassen und Landesbanken. “Dieser Konsolidierungsprozess ist weiter im Gange.” Das Sparkassen-Lager müsse sich fit für die Zukunft machen. “Dass auch bei Ihnen in den nächsten Jahren weitere Veränderungen stattfinden werden, davon gehe ich fest aus.” Denn die Herausforderungen würden nicht weniger.

Ihm sei wichtig, dass die öffentlichen Banken neben den privaten und genossenschaftlichen Instituten eine stabile Stütze im deutschen Drei-Säulen-Modell des Finanzsystems bleiben, sagte der Minister. “Ich weiß, dass hierzu bei Ihnen eine Diskussion im Gange ist, und das ist gut so.” Die Antwort auf die Frage nach der bestmöglichen Aufstellung müssten Sparkassen, Landesbanken und deren Eigentümer selbst finden. Der Bund könne nur konstruktiv begleiten.

Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis bekräftigte seinen Plan für ein Spitzeninstitut. “Die deutschen Sparkassen wollen eine einzige, durch sie gemeinsam getragene und kontrollierte Sparkassen-Zentralbank.” Schleweis signalisierte, dass man die Bundesländer als Eigner aus den Landesbanken heraushaben wolle. Denn zwischen den Anforderungen der Sparkassen an die Landesbanken einerseits und denen der Bundesländer andererseits gebe es “funktionsbedingte” Unterschiede. “Den Interessen beider Trägergruppen kann besser entsprochen werden, wenn die Sphären schrittweise entflochten werden.”

Dies gehe nicht schnell und nur über Zwischenschritte. “Deshalb ist kein ‘Big Bang’ zu erwarten”, sagte Schleweis. Es gebe dazu keine guten Alternativen. “Die Herausforderung wird sein, berechtigte regionale Interessen gut auszubalancieren.”