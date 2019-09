SPD und Union nähern sich bei Klimakonzept an

A logo of Germany's Social Democratic Party (SPD) is pictured in Saarbruecken, Germany, September 4, 2019. REUTERS/Ralph Orlowski

Berlin (Reuters) - Im Ringen um ein Konzept für den Klimaschutz kommen sich Union und SPD näher.

Ein Experten-Papier der SPD-Fraktion, das Reuters am Mittwoch vorlag, zeigt in einer Reihe von Punkten Übereinstimmungen mit Positionen der Union. So wird in dem 30-seitigen Konzept zwar ein CO2-Preis gefordert, die bisher aus der SPD verlangte Steuer auf das Klimagas wird aber nicht mehr ausdrücklich genannt. Es findet sich auch kein Widerspruch zu dem von der Union favorisierten Modell eines Preises für Rechte zum CO2-Ausstoß. Beide Varianten würden ohnehin unterm Strich zu höheren Preisen für Sprit oder Heizöl führen.

Das Konzept hat die Begleitgruppe Klimaschutz der Fraktion erarbeitet, die sich aus Experten verschiedener Arbeitsgruppen der Fraktion zusammensetzt. Die Vorschläge seien also “Ergebnis eines breiten Diskussionsprozesses”, heißt es in dem Papier.

Einig sind sich Union und SPD ohnehin in dem Punkt, dass Einnahmen aus einer CO2-Abgabe an die Bürger zurückgezahlt werden sollten. “In der Startphase darf die Belastung insbesondere für die Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen nicht steigen”, heißt es im SPD-Papier.

In einer Reihe von weiteren Punkten zeigen sich Überlappungen mit CDU und vor allem CSU: Die Mehrwertsteuer auf Bahntickets soll ebenso gesenkt werden wie die Umlage zur Förderung der erneuerbaren Energie (EEG) auf den Strompreis. Ähnlich wie die CSU wollen auch die SPD-Experten gegen niedrige Flugpreise vorgehen. Tickets müssten mindestens so viel kosten wie die Luftverkehrssteuer plus Gebühren etwa für Flughäfen. Eine nationale Steuer auf Flugbenzin wird dagegen nicht gefordert, da sie den Wettbewerb verzerren könnte.

Zur Förderung der Elektro-Mobilität soll das staatliche Förderprogramm für Ladesäulen auf 600 Millionen Euro verdoppelt werden. Zudem sprechen sich die Experten für eine gestaffelte E-Auto-Prämie aus. Käufer von E-Autos unter 30.000 Euro sollen einen doppelt so hohen Zuschuss erhalten wie die von hochpreisigen Autos. Eingeführt werden soll zudem ein Ein-Euro-Ticket pro Tag für den öffentlichen Nahverkehr. Ein solches 365-Euro-Jahresticket könnte schrittweise eingeführt werden.

Insgesamt sei zudem ein Umbau des Steuersystems nötig. “Wir wollen grundsätzlich, dass sich Steuern und Abgaben und die daraus resultierenden Preissignale an der Klimaschädlichkeit der eingesetzten Energieträger ausrichten”, wird in den Konzept argumentiert. Gefordert wird auf der anderen Seite, klimaschädliche Subventionen abzuschaffen. Als Beispiel nennen die Experten die steuerliche Förderung von Agrardiesel. Dieser Bonus wurde bisher von der Union verteidigt.

Die Bundesregierung will am 20. September Beschlüsse fassen, wie die Klimaziele für 2030 erreicht werden können. Dazu soll auch eine CO2-Abgabe gehören.