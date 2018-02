Gabriel doch bei Münchner Sicherheitskonferenz

Berlin (Reuters) - Der scheidende Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) wird doch bei der Münchner Sicherheitskonferenz dabei sein.

“Der Bundesaußenminister wird teilnehmen”, sagte ein Sprecher am Freitag in Berlin. Gabriel sei weiter geschäftsführend im Amt und arbeite. Er ergänzte: “Es ist nicht zutreffend, dass der Außenminister alle seine Termine abgesagt hat.” Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, die amtierende Regierung sei voll handlungsfähig.

Am Donnerstag hatte die Sicherheitskonferenz mitgeteilt, Gabriel habe seine Teilnahme abgesagt. Dies sorgte im Zusammenhang mit der Ankündigung von SPD-Chef Martin Schulz, sein Amt aufzugeben und als Außenminister in ein neues Kabinett einzutreten, für Aufsehen. Gabriel selbst machte zudem in einem Interview seiner Enttäuschung über die SPD-Pläne Luft und warf Schulz indirekt Wortbruch vor.[nL8N1PY8CN]