Gabriel erwartet Zustimmung der SPD-Mitglieder zu Koalitionsvertrag

Düsseldorf (Reuters) - Der ehemalige SPD-Chef Sigmar Gabriel erwartet eine Zustimmung der SPD-Mitglieder bei der Abstimmung über den Koalitionsvertrag.

“Ich bin ganz sicher, dass der Koalitionsvertrag eine Mehrheit bekommen wird”, sagte der geschäftsführende Außenminister am Mittwoch in Düsseldorf bei einer Veranstaltung des “Handelsblatt”. “Diese Partei hat noch nie gegen das Interesse des Landes gehandelt”, betonte er. Er persönlich sei zufrieden mit dem mit der Union ausgehandelten Vertrag, sagte Gabriel. Deutschland brauche eine stabile Regierung. Die SPD werde sich nicht wie die FDP verhalten, der in den Gesprächen über eine Jamaika-Koalition eine stabile Regierung egal gewesen sei.

Die SPD-Mitglieder können noch bis Freitag über den Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD abstimmen. Das Ergebnis der Befragung soll am Sonntag bekanntgegeben werden.