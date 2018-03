Hendricks - Rechne mit 60-Prozent-Zustimmung der SPD zur Groko

Berlin (Reuters) - Wenige Tage vor der Bekanntgabe des SPD-Mitgliedervotums über eine Koalition mit der Union hat sich Bundesumweltministerin Barbara Hendricks zuversichtlich gezeigt, dass die Parteibasis mit Ja stimmt.

“Ich erwarte, dass es positiv ausgeht”, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag in Berlin: “Ich gehe so von 60 Prozent (Zustimmung) aus.”

Das Ergebnis der Mitgliederbefragung zum bereits ausgehandelten Koalitionsvertrag mit der Union soll am Sonntag veröffentlicht werden. Über 460.000 SPD-Mitglieder waren zur Abstimmung aufgerufen. Während die SPD-Spitze für eine Neuauflage der großen Koalition unter Bundeskanzlerin Angela Merkel plädiert, lehnen Jusos und Teile der SPD-Linken diese kategorisch ab.