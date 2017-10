SPD gibt sich mit einem Bundestags-Vizepräsidenten zufrieden

Berlin (Reuters) - Die SPD wird im neuen Bundestag nur einen statt bisher zwei Vizepräsidenten des Parlaments stellen.

Outgoing Labour Minister Andrea Nahles at Bellevue Castle in Berlin September 28, 2017. REUTERS/Axel Schmidt

Fraktionschefin Andrea Nahles sagte am Dienstag, ihre Fraktion habe am Montag erfahren, dass es für die SPD nur einen der Stellvertreterposten des Bundestags-Präsidenten gebe. Bereits bei einem Treffen des sogenannten Vorältestenrates in der vorigen Woche war klargeworden, dass alle anderen Parteien im Bundestag dafür plädieren, dass jede Fraktion nur einen Vizepräsidenten stellt. Wen die SPD vorschlägt, ist offen. In der Fraktion ist dafür der bisherige Fraktionschef Thomas Oppermann im Gespräch. Aber auch die bisherige Vizepräsidentin Ulla Schmidt hatte ein erneutes Interesse an dem Posten angemeldet.