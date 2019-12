SPD-Basis will kein 'Weiter so' - Koalition im Ungewissen

Berlin (Reuters) - SPD-Übergangschefin Malu Dreyer verkündet den Paukenschlag ganz sachlich.

Germany's Social Democrats (SPD) interim leader Malu Dreyer addresses a news conference in Berlin, Germany October 28, 2019. REUTERS/Christian Mang

In der Parteizentrale in Berlin trägt sie am Samstag kurz nach 18.00 Uhr das Zahlenwerk vor, das der SPD eine neue Führung und der Koalition große Ungewissheit beschert. Die Parteibasis traut es am ehesten den Koalitionskritikern Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken zu, die Sozialdemokraten aus ihrer Krise zu führen, für die Umfragewerte von 13 bis 15 Prozent nur ein Symptom sind. Vizekanzler Olaf Scholz, der für die SPD Erfolge etwa bei der Grundrente und beim Klimapaket verhandelt hatte, scheitert am Basisvotum. Seine Chancen, einst Kanzlerkandidat zu werden, dürften gegen Null gesunken sein.

WAS BEDEUTET DAS MITGLIEDERVOTUM FÜR DIE BUNDESREGIERUNG?

Unmittelbare Auswirkungen wie etwa ein Rückzug der SPD-Minister aus der Bundesregierung sind vorerst nicht zu erwarten. Aus dem direkten Umfeld von Scholz heißt es am Samstagabend, dieser wolle Vizekanzler und Finanzminister bleiben. Wie lange der 61-Jährige dies unter einer neuen Parteiführung machen wird, dürfte auf einem anderen Blatt stehen. Die neue Parteichefin Saskia Esken hatte sich in einer TV-Sendung nicht dazu durchringen können, Scholz als “aufrechten Sozialdemokraten” zu bewerten. Sie entschuldigte sich dafür tags darauf und sagt nun: “Ich jedenfalls hoffe sehr, dass er sich nicht zurückzieht.”

Die neue Doppelspitze aus Esken und Norbert Walter-Borjans liegt mit zahlreichen Forderungen quer zu Positionen, für die Scholz steht: Sie wollen unter anderem neue Schulden aufnehmen für höhere Investitionen und das vom Vizekanzler mit ausgehandelte Klimapaket nachverhandeln.

WOFÜR STEHT DIE NEUE DOPPELSPITZE?

Walter-Borjans und Esken haben den bisherigen Strippenziehern der SPD “zu viele Kompromisse der faulen Art” vorgeworfen. Sie stehen für einen Neuanfang mit auf der Bundesbühne bisher weitgehend unbekannten Gesichtern. Scholz hätte diesem Neuanfang kein Gesicht geben können: Seine Verlässlichkeit in der Regierungsarbeit werten viele SPD-Mitglieder als bloßes “Weiter so”.

WAS BRINGT DAS NEUE DUO DER KOALITION?

Der frühere nordrhein-westfälische Finanzminister Walter-Borjans und Esken machten sich das in der SPD verbreitete Unbehagen mit der großen Koalition zunutze. Sie stellten den Ausstieg in Aussicht. “Ja, das ist meine Empfehlung”, sagte Esken vor Beginn des zweiten Runde des Mitgliederentscheides für den Fall, dass die Union Nachverhandlungen über den Koalitionsvertrag ablehnt. Ein “fluchartiges Verlassen” der Koalition schlossen sie aber aus. Scholz und seine Partnerin Klara Geywitz wollten die Koalition bis 2021 zu Ende führen.

WIE GEHT ES IN DEN NÄCHSTEN TAGEN WEITER?

Walter-Borjans und Esken müssen nun mit Präsidium und Parteivorstand den Bundesparteitag vom 6. bis 8. Dezember in Berlin vorbereiten. Sie wollen einen Leitantrag ausarbeiten, in dem der Fortbestand der Koalition von inhaltlichen Punkten abhängig gemacht wird, die sie in Nachverhandlungen mit der Union durchsetzen wollen. Beide nannten am Samstagabend Stichworte wie das Klimapaket, Investitionen statt Schwarzer Null, höheren gesetzlichen Mindestlohn. Eine Entscheidung bereits auf dem anstehenden Parteitag, die Koalition zu verlassen, zeichnet sich damit nicht ab.

PERSONALTABLEAU DER SPD OHNE DREYER?

Zudem muss die Doppelspitze das Personaltableau klären: Der Parteitag muss auch drei Stellvertreter wählen. Juso-Chef Kevin Kühnert, der das siegreiche Duo unterstützt hatte, hat Interesse an einem Vizeposten angemeldet. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil warf noch am Samstagabend von einer Äthiopien-Reise aus ebenfalls seinen Hut in den Ring. Der Niedersachse ist zwar als Scholz-Unterstützer und als Verfechter eines Verbleibs in der Koalition bekannt - aber die Kandidatur ist nicht aussichtslos, da ihm auch Parteilinke Anerkennung zollen etwa für die Durchsetzung der Grundrente oder dem Schutz der Paketboten.

Viele wünschen sich auch eine prominentere Rolle von Familienministerin Franziska Giffey, die ebenfalls für einen pragmatischen Regierungskurs steht. Die designierten Vorsitzenden brachten nach Angaben aus Parteikreisen die Überlegung ins Spiel, mit einem Stellvertreterposten für Geywitz ein Signal zur Einbindung der Unterlegenen zu senden. Die Brandenburgerin habe aber selbst bei der SPD im Osten wenig Rückhalt, heißt es im Lager von Esken und Walter-Borjans. Und Dreyer verwies in einer Telefonkonferenz des Parteivorstandes am Samstagabend auf das formale Verfahren, dass jede Kandidatur für einen Vizeposten von mindestens einem SPD-Bezirk unterstützt werden müsse. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin selbst, die in der eigenen Partei als Integrationsfigur gilt, wird womöglich nicht für einen Vizeposten zur Verfügung stehen.

Erste Weichenstellungen trifft das erweiterte SPD-Präsidium am Dienstag. Über 40 Vertreter der Parteiführung, der Bundestagsfraktion, Minister und Ministerpräsidenten gehören dem Gremium an. Der Parteivorstand soll erst am Donnerstag tagen, einen Tag vor Beginn des Parteitages, und den Leitantrag wie auch einen Vorschlag für das Personaltableau beschließen.

WIE VERHÄLT SICH DER KOALITIONSPARTNER?

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat Nachverhandlungen bisher ausgeschlossen. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sagte am Samstagabend Reuters-TV: “Wir wollen Deutschland gut regieren.” Dafür gebe es eine Grundlage zwischen Union und SPD. “An dieser Grundlage hat sich heute auch nichts geändert”, ergänzte er. Die CDU setzt damit vorerst auf Zusammenarbeit mit der neuen SPD-Führung und eine Fortsetzung der Koalition. Sie sieht die Sozialdemokraten am Zug, dafür die Weichen zu stellen. CDU-Vize Armin Laschet erteilte einer Neuverhandlung des Koalitionsvertrages am Sonntag eine klare Absage: “Natürlich wird auch jetzt nichts neu ausgehandelt.”

WAS WIRD AUS DER SPD?

Das Mitgliedervotum ist letztlich auch eine Entscheidung gegen den bisherigen Führungszirkel: Scholz hatte die Unterstützung der prominenten SPD-Vertreter, darunter auch der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil und Ex-Kanzlerkandidat Martin Schulz, der von einem Parteitag vor gut zweieinhalb Jahren mit 100 Prozent zum Vorsitzenden gewählt worden war, dann aber weniger als ein Jahr im Amt blieb. Beide sind keine Freunde von Scholz, plädierten dennoch für ihn. In der SPD-Ministerriege in der Bundesregierung wie auch in der Bundestagsfraktion setzte die große Mehrheit auf Scholz.

Dreyer beschwor bei der Bekanntgabe des Ergebnisses den Zusammenhalt, bat Sieger und Unterlegene: “Wir brauchen euch alle Vier. Alle bleiben wichtig für uns in der SPD.”