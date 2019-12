SPD-Linke sieht "belastbare Grundlage" für Verhandlungen mit Union

Social Democratic Party (SPD) flags are seen at the Bavarian State parliament in Munich, Germany, October 14, 2018. REUTERS/Michaela Rehle

Berlin (Reuters) - Der Chef der SPD-Linken im Bundestag, Matthias Miersch, sieht im Leitantrag für den Bundesparteitag eine gute Basis für Verhandlungen mit dem Koalitionspartner.

Das von den künftigen Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans vorgelegte Papier sei “eine belastbare Grundlage, um die unterschiedlichen Meinungen in der Partei zu bündeln”, sagte der Vizefraktionschef am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters vor Beratungen des Parteivorstandes. “Ich glaube, dass der Antrag ausreichend Themenfelder benennt und auch zuspitzt, dass man darüber mit CDU und CSU jetzt reden kann.”

Der Parteivorstand kam am Vormittag in Berlin zusammen, um den Entwurf des Leitantrages für den am Freitag beginnenden Bundesparteitag zu beschließen. In Parteikreisen hieß es, der Entwurf sei im Vergleich zur ersten Beratungsgrundlage am Dienstag an einigen Stellen inhaltlich konkretisiert worden. Es würden aber weiterhin keine roten Linien für Verhandlungen mit der Union gezogen. “Sonst machen wir es dem Verhandlungspartner viel zu leicht”, hieß es aus dem Parteivorstand. Ziel seien “gute und faire Verhandlungen mit der Union”.

Der Leitantrag soll sowohl Koalitionskritiker als auch Befürworter des Regierungsbündnisses versammeln und die neue Parteispitze beauftragen, mit der Union über vier Themenfelder zu verhandeln. Die ursprünglich von den Koalitionskritikern Esken und Walter-Borjans erhobenen Forderungen sind moderater formuliert. Gefordert wurden in der ersten Beratungsgrundlage Schritte zu einem existenzsichernden Mindestlohn, ein stärkerer sozialer Ausgleich beim Klimaschutz wie auch eine Festschreibung des Ziels von 65 Prozent Erneuerbare Energien beim Stromverbrauch bis 2030. Die von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) verfochtene Schwarze Null wird zwar nicht einkassiert. An ihr dürften aber stetige Investitionen nicht scheitern, hieß es in dem Papier.