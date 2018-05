SPD-Fraktion berät in Klausur über Erneuerung und Euro-Zukunft

Berlin (Reuters) - Die Bundestagsabgeordneten der SPD wollen bei einer Klausur über den Erneuerungsprozess ihrer Partei sowie über die Zukunft der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion beraten.

Designated SPD leader Andrea Nahles addresses a one-day party congress of the Social Democratic Party (SPD) in Wiesbaden, Germany, April 22, 2018. REUTERS/Ralph Orlowski

Als Gast der zweitägigen Beratungen am kommenden Sonntag und Montag in Berlin wird der portugiesische Finanzminister und Eurogruppen-Chef Mario Centeno erwartet, wie aus der Reuters am Dienstag vorliegenden Tagesordnung hervorgeht. Unter Leitung von Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles sollen am Sonntag die politische Lage und das Profil der SPD erstes Thema sein. In Umfragen haben sich die Sozialdemokraten auch der Wahl von Nahles zur Parteichefin im April kaum erholen können. Sie liegen in den Erhebung derzeit bei 16 bis 20 Prozent.