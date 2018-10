Nahles sieht keine Personaldebatte in SPD

German Social Democratic Party (SPD) leader Andrea Nahles delivers a statement following the Hesse state election, in Berlin, Germany, October 29, 2018. REUTERS/Hannibal Hanschke

Berlin (Reuters) - Nach dem SPD-Wahldebakel in Hessen hat Parteichefin Andrea Nahles personelle Konsequenzen an der Spitze der Bundespartei ausgeschlossen.

“Eine personelle Neuaufstellung ist nicht in Rede in der SPD”, sagte Nahles am Montag in Berlin. Sie räumte ein, dass die große Koalition im Bund zur Wahlniederlage in Hessen beigetragen habe: “Es ist klar, dass die Bundespolitik nicht für Rückenwind, sondern für Gegenwind gesorgt hat.” Nahles legte dem SPD-Präsidium am Vormittag einen Fahrplan zur Umsetzung von Regierungsvorhaben mit der Union vor. In der SPD-Spitze stieß das Papier teils auf Vorbehalte. Es werde noch Präzisierungen geben, hieß es an einer Stelle. Juso-Chef Kevin Kühnert erklärte die große Koalition indirekt für beendet.

Bei der Landtagswahl fuhr die SPD in Hessen mit 19,8 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis seit 1946 ein und wurde mit einem Rückstand von 94 Stimmen nur drittstärkste Kraft noch hinter den Grünen. “Der Bundestrend hat uns diese Kampagne verhagelt”, sagte SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel beim Auftritt mit Nahles. Der Landes-SPD seien “phasenweise Sturmböen ins Gesicht geblasen”. Verantwortlich dafür seien der “Dauerstreit von CDU und CSU”, der Umgang mit “der Affäre Maaßen” und dem Diesel-Problem, aber auch die Grundfrage: “Für was steht eigentlich die Sozialdemokratische Partei Deutschlands?”

NAHLES - SPD MUSS SICH NEU AUFSTELLEN

Die SPD-Chefin will die Union mit der Vereinbarung eines klaren Zeitplans auf die Umsetzung von Regierungsvorhaben einschwören, die der SPD wichtig sind. Es müsse sehr zügig geklärt werden, wie die Arbeit in der Koalition mit der Union laufen könne, sagte Nahles. Es brauche einen klaren Fahrplan und die “Entschlossenheit, die Probleme in der Vergangenheit zu lassen”. Zu dem von CDU-Chefin Angela Merkel nach Angaben aus CDU-Kreisen angekündigten Verzicht auf eine erneute Kandidatur für den Parteivorsitz wollte sich Nahles nicht äußern: “Ich kann momentan nicht den Gremiensitzungen der CDU vorgreifen.”

Neben der Regierungszusammenarbeit mit der Union geht es laut Nahles um eine stärkere Profilierung der SPD. Das Ergebnis in Hessen sei ein Auftrag an sie als Parteivorsitzende, “dass wir unsere eigene Partei neu aufstellen müssen”. Der SPD sei es nicht gelungen, deutlich zu machen, wofür sie stehe. Bis zur üblichen Jahresauftaktklausur des Parteivorstandes werde die SPD daher “einige der Grundfragen zu lösen haben”. In einigen Punkten habe sich die SPD “in Widersprüchen verheddert”. Details nannte sie nicht. Gestritten wird in der SPD unter anderem über die Hartz-IV-Grundsicherung und eine Verteilungspolitik.

Nahles und SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil legten dem Präsidium ein sechsseitiges Papier mit dem Titel “Wir machen Politik für ein solidarisches Land” vor, über das am selben Tag auch noch der Parteivorstand beraten sollte. “Die SPD steht zur Regierung, aber das Regieren muss auch im Vordergrund stehen”, heißt es darin. Mit Blick auf die im Koalitionsvertrag vereinbarte Halbzeitbilanz der Koalition Ende 2019 heißt es weiter: “Wir wollen, dass die Koalition einen präzisen Arbeitsplan aufstellt, was bis zu dieser Bestandsaufnahme erledigt sein soll.” Aufgezählt werden in dem Reuters vorliegenden Entwurf unter anderem die Familien-, Renten- und Arbeitsmarktpolitik, aber auch Mieter- und Klimaschutz.

In dem Papier bekennen sich Nahles und Klingbeil zur Fortsetzung der Koalition: “Bis zur Halbzeitbilanz werden wir unsere Gestaltungsmöglichkeiten in der Bundesregierung nutzen, um diese Regierung zu einer erfolgreichen zu machen.” Teile der SPD fordern jedoch eine schnellere Prüfung. Der Chef der Nachwuchsorganisation Jusos, Kevin Kühnert, erklärte per Twitter: “Das Urteil über diese Groko ist final gesprochen.” Der Ruf der Wähler “lautet nicht ‘Zurück zur Sacharbeit’!”

SPD-Vizechef Ralf Stegner sagte, spätestens zur Halbzeitbilanz “muss klar sein, ob es so weitergeht. Aber möglicherweise auch deutlich früher.”