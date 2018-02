Schwesig für raschen Stabwechsel an SPD-Spitze

Berlin (Reuters) - In der SPD verdichten sich die Anzeichen, dass Fraktionschefin Andrea Nahles schneller als erwartet kommissarisch an die Parteispitze rückt.

Die Vizevorsitzende der Partei, Manuela Schwesig, sprach sich am Sonntagabend für einen schnellen Wechsel an der Parteispitze aus. “Ich unterstütze sehr, dass Andrea Nahles zügig den Vorsitz der SPD übernimmt”, sagte die mecklenburg-vorpommerische Ministerpräsidentin in den ARD-Tagesthemen. Es mache Sinn, “dass die älteste Partei Deutschlands ein junges und auch ein weibliches Gesicht bekommt”.

Mehrere Medien hatten zuvor berichtet, das SPD-Präsidium wolle schon am Dienstag Nahles ernennen und damit den bisherigen Parteichef Martin Schulz ersetzen. Nach den ursprünglichen Plänen von Schulz und Nahles hätte die Ablösung nach dem Mitgliederentscheid der SPD über den Koalitionsvertrag im März stattfinden sollen. Die SPD bestätigte die Sitzung am Dienstag, jedoch nicht, dass dabei bereits Nahles an die Spitze gewählt werden soll. “Dort wird das weitere Vorgehen beraten”, sagte eine Sprecherin lediglich.