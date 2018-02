SPD-Vorstandsmitglied Sieling - Gabriels Zeit ist vorbei

Berlin (Reuters) - Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat nach Einschätzung von SPD-Vorstandsmitglied Carsten Sieling keine Chancen, in einer neuen Koalition im Amt zu bleiben.

“Sigmar Gabriel hatte seine Zeit und sich große Verdienste für die SPD erworben”, sagte der Bremer Bürgermeister der “Frankfurter Allgemeinen Zeitung” vom Freitag. Auf die Frage ob Gabriel noch Außenminister bleiben könne, ergänzte Sieling: “Ich glaube, dafür ist der Widerstand in der Partei zu groß.” Sieling zeigte sich überzeugt, dass Gabriel das auch selbst wisse. “Nur bedeutet die Tatsache, dass er es weiß, nicht unbedingt auch, dass er es akzeptiert.”

Die SPD will nach dem Ergebnis des Mitgliedervotums über den Einstieg in eine erneute große Koalition bekanntgeben, wer aus ihren Reihen Minister werden soll. In den Koalitionsverhandlungen mit der Union hat die SPD durchgesetzt, dass sie sechs Ministerposten besetzen kann, darunter das Außen-, Finanz- und Arbeitsministerium.