Spahn - Fortbestand der großen Koalition hängt vom SPD-Parteitag ab

German Health Minister Jens Spahn attends the weekly cabinet meeting in Berlin, Germany, October 16, 2019. REUTERS/Michele Tantussi

Berlin (Reuters) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat den Fortbestand der großen Koalition vom Ausgang des SPD-Parteitags abhängig gemacht.

“Je nachdem, was die SPD beschließt, wissen wir, ob eine Zusammenarbeit weiter sinnvoll ist”, sagte Spahn dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (Donnerstagausgaben) einem Vorabbericht zufolge. Am wichtigsten sei, dass die SPD sich klar positioniere: “Mit einem gequälten ‘ich weiß nicht so recht’ kann man kein Land regieren.”

Der SPD-Parteitag beginnt am Freitag. Der Entwurf des Leitantrages für das Treffen sieht keine Abstimmung über die Koalition vor.