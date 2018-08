Staat mit Rekordüberschuss - Politiker für Steuersenkung

Berlin (Reuters) - Hohe Steuereinnahmen, moderate Ausgaben und sinkende Zinskosten haben dem deutschen Staat im ersten Halbjahr einen Rekordüberschuss beschert.

50 and 20 Euro banknotes are displayed in this picture illustration taken November 14, 2017. REUTERS/Benoit Tessier/Illustration

Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherung nahmen im ersten Halbjahr 48,1 Milliarden Euro mehr ein als sie ausgaben. Diese Summe entspricht 2,9 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP), wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Der Haushaltsüberschuss liegt damit zur Jahresmitte deutlich über dem im gesamten Vorjahr erzielten Plus von 34 Milliarden Euro, der der bislang höchste seit der Wiedervereinigung war. Was mit dem Geld geschehen soll, ist zwischen Parteien und Ökonomen umstritten: Die einen wollen die Bürger entlasten, die anderen mehr investieren.

“Die riesigen Überschüsse bei den Einnahmen für den Staat wecken Begehrlichkeiten”, sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher. “Eine kluge Investitionsoffensive in Infrastruktur, Bildung und Innovation ist notwendig.” Deutschland habe mit seinen enormen Überschüssen eine Ausnahmestellung in der Euro-Zone, sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. “Es wird Zeit, dass gerade in der Arbeitslosenversicherung die Beiträge gesenkt werden”, betonte er.

Entlastungen fordert auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. “Der Staat sollte den Steuerzahlern etwas zurückgeben”, sagte der CSU-Politiker dem RedaktionsNetzwerkDeutschland (Samstagausgaben). “Die Mittelschicht muss wieder mehr im Portemonnaie haben. Wir sollten den Soli früher abbauen.” Auch in der Opposition gibt es Stimmen für eine Entlastung. “Wann endlich kommt mal eine echte Entlastung der Bürgerinnen und Bürger”, schrieb der FDP-Vorsitzender Christian Lindner auf Twitter. Seine Partei will den Solidaritätszuschlag abschaffen und die heimliche Steuererhöhungen durch die sogenannte kalte Progression abbauen.

MINISTERIUM: BILANZ IM ZWEITEN HALBJAHR MEIST SCHLECHTER

Im Bundesfinanzministerium werden die Zahlen dagegen relativiert. Es handele sich um ein vorläufiges Ergebnis, das zudem für das erste Halbjahr meist wesentlich positiver ausfalle als für das zweite, hieß es im Haus von Ressortchef Olaf Scholz (SPD). Außerdem fehlten in der Berechnung die Rentenanpassung vom Juli, die kürzlich beschlossenen Dürrehilfen sowie die Belastungen für die Bundesländer Hamburg und Schleswig-Holstein durch die HSH Nordbank. Darüber hinaus habe es wegen der langen Regierungsbildung im ersten Halbjahr nur eine vorläufige Haushaltsführung gegeben, in der naturgemäß weniger Geld ausgegeben werden konnte.

“Die Haushalte von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung konnten weiter von einer günstigen Beschäftigungs- und Wirtschaftsentwicklung sowie einer moderaten Ausgabenpolitik profitieren”, erklärten die Statistiker den Rekordüberschuss. Die Wirtschaft gewann im Frühjahr an Tempo: Im zweiten Quartal wuchs das Bruttoinlandsprodukt um 0,5 Prozent. Wegen der guten Konjunktur schreibt der Staat bereits seit 2014 schwarze Zahlen. In den ersten sechs Monaten trugen alle staatlichen Ebenen zum positiven Budget bei. Der Bund wies mit rund 19,5 Milliarden Euro den größten Überschuss aus. Die Länder erzielten ein Plus von 13,1 Milliarden Euro, die Sozialversicherungen von 9,0 Milliarden und die Kommunen von 6,6 Milliarden Euro.

Die gesamten Einnahmen des Staates erhöhten sich im ersten Halbjahr um 5,0 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Der Zuwachs bei den Steuereinnahmen - der wichtigsten Erlösquelle - blieb mit 5,2 Prozent hoch, wobei der Anstieg bei den Einkommen- und Vermögensteuern 7,2 Prozent den der Produktions- und Importabgaben (plus 2,7 Prozent) übertraf. Die gute Beschäftigungsentwicklung lies die Einnahmen bei den Sozialbeiträgen um 4,2 Prozent wachsen.

Die Ausgaben nahmen um 1,2 Prozent zu. “Zudem sind die staatlichen Zinsausgaben wegen des weiterhin sehr niedrigen Zinsniveaus und eines gesunkenen Schuldenstandes erneut zurückgegangen”, hieß es. Sie fielen um 8,7 Prozent. Die Investitionsausgaben nahmen um 12,3 Prozent zu, die Personalausgaben um vier Prozent.