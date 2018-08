Scholz hofft durch Finanzüberschüsse auf zusätzliche Möglichkeiten

Hamburg (Reuters) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sieht angesichts der staatlichen Überschüsse im ersten Halbjahr Chancen für zusätzliche Ausgaben.

German Finance Minister and vice-chancellor Olaf Scholz attends the weekly cabinet meeting in Berlin, Germany August 1, 2018. REUTERS/Joachim Herrmann

“Das ist eine gute Entwicklung mit zusätzlichen Möglichkeiten”, sagte Scholz am Freitag in Hamburg nach Konsultationen mit seinen Kollegen aus den deutschsprachigen europäischen Staaten. Angesichts weltwirtschaftlicher Unsicherheiten sei aber Vorsicht geboten. Vor allem wisse man nicht, wie sich das zweite Halbjahr entwickle, mahnte Scholz. Am Ende des Jahres werde man sehen, was an Handlungsspielraum da sei.

Dem Statistische Bundesamt zufolge steuert der deutsche Staat das fünfte Jahr in Folge auf einen Haushaltsüberschuss zu.