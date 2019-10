Neuer Voestalpine-Chef erwartet schwieriges Jahr

Voestalpine designated CEO Herbert Eibensteiner attends a news conference in Vienna, Austria June 5, 2019. REUTERS/Leonhard Foeger

Frankfurt (Reuters) - Der neue Chef des österreichischen Stahlkonzerns Voestalpine, Herbert Eibensteiner, hat Mitarbeiter und Anleger auf härtere Zeiten eingeschworen.

“Wir bereiten uns auf ein schwieriges Jahr vor”, sagte Eibensteiner am Donnerstagabend vor Journalisten in Frankfurt. Dem Thyssenkrupp-Konkurrenten machen wie der gesamten Schwerindustrie die Unsicherheit der Kunden angesichts der Handelskonflikte zwischen den USA und China oder des Brexit zu schaffen. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres (per Ende März) war der operative Gewinn (Ebitda) um 28 Prozent eingebrochen.

Eibensteiner will die Kosten um jährlich 100 Millionen Euro senken. Die Hälfte davon werde schon im laufenden Jahr erzielt, bekräftigte er. Der Manager hatte im Juli den Chefposten vom langjährigen Voest-Chef Wolfgang Eder übernommen.