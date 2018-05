CDU - Entlastungen der Bürger aus höheren Steuereinnahmen

Berlin (Reuters) - CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer sieht angesichts der höheren Steuereinnahmen Chancen für finanzielle Entlastungen der Bürger.

Annegret Kramp-Karrenbauer addresses a Christian Democratic Union (CDU) party congress in Berlin, Germany, February 26, 2018. REUTERS/Fabrizio Bensch

Sie sprach am Mittwoch in Berlin bei einer Veranstaltung ihrer Partei mit Blick auf die Ergebnisse der jüngsten Steuerschätzung davon, dass es “doch mehr Geld gibt als vorher schon eingeplant oder verplant”. Sie freue sich sehr, dass Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) in Aussicht gestellt habe, diese Mittel auch für die Entlastungen der Bürger mit mittleren Einkommen zu verwenden. “Das ist erst einmal ein guter Ansatz”, sagte sie. Unions-Fraktionschef Volker Kauder hatte im Vorfeld Hoffnungen geweckt, dass die Sozialbeiträge mehr als bislang vorgesehen gesenkt werden könnten.