Kreise - Scholz plant Forschungsförderung von fünf Mrd. Euro

German Finance Minister Olaf Scholz attends a media briefing during his visit to Beijing, China, January 17, 2019. REUTERS/Thomas Peter

Berlin (Reuters) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz will Forschung und Entwicklung in den Unternehmen durch eine befristete Zulage für vier Jahre mit einem Gesamtvolumen von fünf Milliarden Euro fördern.

Die jährliche Summe von 1,25 Milliarden Euro würde je zur Hälfte vom Bund und von den Ländern finanziert, hieß es am Donnerstag in Koalitionskreisen mit Blick auf einen ersten Diskussionsentwurf aus dem Finanzministerium. Die Forschungszulage werde derzeit mit dem Kanzleramt abgestimmt. Der Gesetzentwurf solle kommende Woche an die Ministerien verschickt werden, damit das Kabinett die Regelung noch vor Ostern auf den Weg bringen könne. Greifen soll die Zulage für die Jahre 2020 bis einschließlich 2023.

Im Finanzministerium hieß es lediglich, es gebe einen Entwurf, der in der Vorabstimmung sei. Aus dem Reuters vorliegenden “Diskussionsentwurf” geht hervor, dass die Forschungszulage für alle Unternehmen gelten soll. Sie würde demnach nicht auf kleine und mittlere Unternehmen beschränkt. Die Zulage soll sich am Bruttolohnaufwand der Unternehmen für ihre Beschäftigten in Forschung und Entwicklung orientieren. Es können höchstens zwei Millionen Euro angesetzt werden, wovon 25 Prozent bei der Steuer gelten gemacht werden können. Das bedeutet eine Höchstförderung von 500.000 Euro.

INDUSTRIE UND CDU-WIRTSCHAFTSRAT BEGRÜSSEN VORSCHLAG

Industrie und CDU-Wirtschaftsrat begrüßten den Entwurf im Grundsatz. “Der Einstieg in diese Förderung, die alle Unternehmen unabhängig von ihrer Größe einbezieht, ist ein wichtiges Signal für den Standort”, erklärte der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). Wie der Wirtschaftsrat kritisierte der Verband allein die Begrenzung auf vier Jahre.

Grünen-Vizefraktionschefin Kerstin Andreae bemängelte, der Entwurf gehe nicht weit genug. “Die Vorschläge von Scholz greifen eindeutig zu kurz”, sagte Andreae der Nachrichtenagentur Reuters. “Im Gespräch mit Sachverständigen wurde immer wieder deutlich: Dieses Instrument braucht Zeit, um zu wirken. Wer Geld mit der Gießkanne verteilt und nach vier Jahren überragende Ergebnisse erwartet, der wird hier enttäuscht werden.” Studien belegten zudem, dass kluge Investitionen am besten in kleineren Unternehmen angelegt seien. “Hier besteht die Förderlücke, und hier kann die Förderung zunächst am besten wirken.” Die Grünen konzentrierten sich daher in einem eigenen Gesetzentwurf aus dem vorigen Jahr auf Unternehmen mit bis zu 249 Mitarbeitern, die einen Forschungsbonus von 15 Prozent auf alle Ausgaben für Forschung und Entwicklung erhalten sollten.