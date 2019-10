Steuerquellen sprudeln vorerst stärker als erwartet

Euro banknotes and coins are displayed in a shop in Brussels, Belgium November 14, 2017. REUTERS/Eric Vidal

Berlin (Reuters) - Trotz Konjunkturflaute können Bund, Länder und Gemeinden in diesem Jahr mit höheren Steuereinnahmen rechnen als erwartet.

Allein der Bund kann gut vier Milliarden Euro mehr verbuchen als noch im Frühjahr vorausgesagt, wie aus den Berechnungen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mittwoch hervorgeht. Für die kommenden Jahre erwarten die Experten dagegen einen geringfügig langsameren Anstieg der Steuereinnahmen. Dem Bund fehlen 2020 gegenüber der bisherigen Haushaltsplanung 200 Millionen Euro. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sagte, die Koalition könne alle Vorhaben umsetzen, die sie sich vorgenommen habe.

Für den Zeitraum 2019 bis 2023 muss der Gesamtstaat mit Einbußen in Höhe von gut sieben Milliarden Euro im Vergleich zur Mai-Schätzung rechnen. Den Bund sieht der Schätzerkreis dagegen 2023 bereits wieder im Plus, so dass der Bund im Vergleich zur Frühjahrsschätzung für den Fünf-Jahres-Zeitraum um rund 2,3 Milliarden Euro besser dasteht. Die Regierung sei in der Lage, sowohl die “expansive Finanzpolitik” fortzusetzen als auch alle Vorhaben umzusetzen, sagte Scholz. Das gelte auch für die “sozialpolitischen Maßnahmen, die wir ergriffen haben und ergriffen wollen”. Damit dürfte Scholz auf die Grundrente anspielen, die ab 2021 eingeführt werden soll. Bislang streitet die Koalition noch über die Details des Vorhabens.

CDU: MEHREINNAHMEN IN DIGITALFONDS STECKEN

CDU-Haushälter Eckhardt Rehberg schlug vor, die unerwarteten Mehreinnahmen für dieses Jahr vollständig für den Digitalfonds für Schulen und zum Breitbandausbau zu verwenden. “Dauerhafte Steuersenkungen oder strukturelle Mehrausgaben wie die Grundrente können wir mit den einmaligen Steuermehreinnahmen dieses Jahres nicht finanzieren”, sagte Rehberg. Sein SPD-Kollege Johannes Kahrs erklärte, die Bürger profitierten von Steuerentlastungen, die die Koalition auf den Weg gebracht habe. Die vorausgesagten Rückgänge der Steuereinnahmen in den kommenden Jahren im Vergleich zur Mai-Schätzung seien “gut verkraftbar, zumal wir in 2023 wieder ein Steuerplus zu verzeichnen haben werden”.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) forderte, die Bedingungen für die Unternehmen mit einem “Dreiklang aus steuerlichen Akzenten, echtem Infrastrukturausbau und Bürokratieabbau” zu verbessern. FDP-Vizefraktionschef Christian Dürr forderte die volle Abschaffung des Solidarzuschlages bei der Einkommensteuer als “eine erste Maßnahme” zur Entlastung der Betriebe. Die Regierung will 2021 den Soli für über 90 Prozent der Steuerzahler abschaffen.

Scholz nahm für die Koalition in Anspruch, sie habe Wachstumsimpulse gesetzt und damit die Steuereinnahmen stabilisiert. Gleichzeitig habe keine Regierung in den vergangenen zehn Jahren mehr getan zur Entlastung der Bürger: “Wir sprechen über bis zu 25 Milliarden Euro.”

Dass die Konjunkturflaute nicht auf die Steuereinnahmen in diesem Jahr durchschlägt, dürfte vor allem robusten Einnahmen bei der Einkommen- und Umsatzsteuer zu verdanken sein, die auf steigende Beschäftigung und Lohnerhöhungen und damit verbundene höhere Konsumausgaben zurückgehen. Scholz verwies darauf, dass die Mehreinnahmen für den Bund im Vergleich zur Mai-Schätzung im Wesentlichen einem Einmaleffekt zu verdanken seien: Die Zahlungen an die Europäische Union fielen geringer aus als vorsorglich eingeplant, da ein ungeordneter Brexit ausblieb.

Mit der Schätzung zweimal im Jahr legen die Experten von Bund, Ländern und Gemeinden sowie von Bundesbank und Forschungsinstituten die Grundlage für die Finanzplanung der öffentlichen Hand. Der Schätzerkreis hatte seit Montag in Stuttgart getagt. Unter dem Strich nimmt der Fiskus weiterhin deutlich mehr ein als in den Vorjahren. Nur der Einnahmenzuwachs wird etwas gebremst. So gehen die Schätzer für 2019 von staatlichen Steuereinnahmen von 796,4 Milliarden Euro aus. Fünf Jahre später sollen es bereits 935,0 Milliarden Euro sein.