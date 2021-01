DIW-Chef nennt Steuererhöhungen unvermeidbar - Manche Politiker "unehrlich"

Piles of two Euro coins are pictured in an illustration taken October 13, 2016. REUTERS/Leonhard Foeger

Berlin (Reuters) - Der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hat Steuererhöhungen als unvermeidbar bezeichnet.

“Es ist unehrlich von manchen in der Politik zu behaupten, man könne wie nach der Finanzkrise einfach wieder aus den Schulden herauswachsen”, sagte Marcel Fratzscher dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (Dienstagausgaben) einem Vorabbericht zufolge. In den kommenden zehn Jahren werde die Beschäftigung wegen des demografischen Wandels sinken. Gleichzeitig müssten die Pandemieschulden abgezahlt und Milliarden in die Digitalisierung und den Klimaschutz investiert werden. “Dieser Spagat wird nicht ohne Steuererhöhungen gelingen.”

Der DIW-Chef sprach sich in diesem Zusammenhang für eine Entlastung von Arbeitseinkommen und höhere Steuern auf Vermögen aus. “Es gibt kaum ein Land auf der Welt, das Arbeitseinkommen so stark und Vermögen so gering besteuert wie Deutschland.” Eine Wiedereinführung der Vermögensteuer lehnte Fratzscher jedoch ab. “Ich teile die Ansicht, dass der Aufwand für deren Erhebung erheblich ist und die Steuer zu ungewollten Ausweichreaktionen führen kann.” Stattdessen solle es eine stärkere Besteuerung von Grund und Boden und eine “faire Erbschaftsteuer mit niedrigeren Sätzen, aber weniger Ausnahmen” geben.