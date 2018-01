Frankfurt (Reuters) - Das Sturmtief Friederike legt den Bahnverkehr lahm.

Aus Sicherheitsgründen werde der Fernverkehr ab 16.00 Uhr bundesweit eingestellt, sagte eine Bahnsprecherin am Donnerstag. In Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt stehe darüber hinaus auch der Regionalverkehr still. Umgestürzte Bäume hatten auf mehreren Strecken zu Behinderungen geführt.