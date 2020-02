Weiter viele Flugausfälle wegen Sturmtief "Sabine"

The international airport is seen during sunrise in Munich, Germany, January 9, 2018. REUTERS/Michaela Rehle

Frankfurt (Reuters) - Das Sturmtief “Sabine” hat am Montagmorgen den Flugbetrieb in München weitgehend lahm gelegt.

Es seien 430 von 1050 Flügen abgesagt worden, erklärte ein Sprecher des Flughafens. Dabei handele es sich überwiegend um Flüge der Lufthansa-Gruppe. Diese hatte schon am Sonntag angekündigt, wegen der schwierigen Wetterverhältnisse in München alle Kontinentalflüge bis 13.00 Uhr und alle Interkontinentalflüge bis 14.00 Uhr auszusetzen. Maschinen anderer Fluggesellschaften seien am Morgen noch in München gelandet, erklärte der Flughafensprecher weiter. Doch am Morgen sei wegen des Orkans die Abfertigung gestoppt worden, sodass Passagiere nicht ein- oder aussteigen könnten und kein Gepäck entladen werde. Vor dem Abfertigungsstopp seien bereits alle Fluggäste ausgestiegen.

Auch am Flughafen Frankfurt gab es noch Ausfälle. Am Montag entfielen 210 von gut 1300 An- und Abflügen, teilte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport mit.